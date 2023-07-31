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Terörün finansmanına büyük darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 11 milyar liralık yasa dışı uyuşturucu geliri engellendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Terörün finansmanına büyük darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 11 milyar liralık yasa dışı uyuşturucu geliri engellendi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.

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