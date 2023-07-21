Narkotik köpeği tepki verdi! Çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı...
Düzce geçişinde polis ekiplerinin şüpheli bir otomobili durdurmasın ardından, narkotik köpeğinin otomobildeki siyah çantaya tepki vermesiyle yapılan aramada çantadan çıkan, 6 buçuk kilo skunk ele geçirildi.
TEM Otoyolu Düzce geçişinde polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin otomobildeki siyah çantaya tepki vermesiyle yapılan aramada çantadan 6 buçuk kilo skunk ele geçirildi.
Olay, TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uygulama yürüttü.
Çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 16 NYM 47 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeğinin otomobil içerisindeki siyah çantaya tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı.
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