21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Narkotik köpeği tepki verdi! Çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı...

Narkotik köpeği tepki verdi! Çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
Narkotik köpeği tepki verdi! Çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı...

Düzce geçişinde polis ekiplerinin şüpheli bir otomobili durdurmasın ardından, narkotik köpeğinin otomobildeki siyah çantaya tepki vermesiyle yapılan aramada çantadan çıkan, 6 buçuk kilo skunk ele geçirildi.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin otomobildeki siyah çantaya tepki vermesiyle yapılan aramada çantadan 6 buçuk kilo skunk ele geçirildi.

Olay, TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uygulama yürüttü.

Çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 16 NYM 47 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeğinin otomobil içerisindeki siyah çantaya tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı.

Yapılan aramada çantadan 6 kilo 488 gram skunk ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA