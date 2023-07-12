Koltuk sevdasına düştü İstanbul’u kaderine terk etti! Şehrin her tarafını sardı: Metropolde yeni musibet

"ŞİMDİ SİZE YENİ MUSİBETİMİZİ ANLATACAĞIM..."

İstanbullu; bahçesine, balkonuna çıkamaz oldu. Kavurucu yaz sıcağında kapısını penceresini sık sıkı kapatıp, "sauna keyfi" (!) yapıyor.

Şimdi size belediyenin aczi nedeniyle ortaya çıkan yeni musibetimizi tanıtacağım. Böyle beyaz tüyleri olan, çirkin, arsız, çiçekleri, meyveleri hoyratça talan eden bir haşere. Sarıyer'deki pek çok bölge bu böceğin işgali altında.

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper (Çarkıfelek Hunisi) böceği olduğu ve genellikle avokado ve kivi ithali ile taşındığı biliniyor. Ekrem Bey ile tanıştırmak için fotoğrafını da yayınlıyorum."