Koltuk sevdasına düştü İstanbul'u kaderine terk etti! Şehrin her tarafını sardı: Metropolde yeni musibet
İstanbul’un Maltepe ilçesinde birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturmuştu. İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına sebep olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. CHP'li İBB ise durumdan şikayet eden vatandaşlara "Bizim işimiz değil" diyerek topu ilçe belediyesine atmıştı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeciliğinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Sarıyer'deki pek çok bölge; meyveleri, çiçekleri talan eden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper böceğinin işgali altında kaldı. Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehri kaderine terk ettiğini ifade etti. İşte detaylar...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehri kaderine terk ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, Sarıyer'deki pek çok bölgenin; meyveleri, çiçekleri talan eden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper böceğinin işgali altında olduğunu belirtti.
İŞTE YÜKSEL AYTUĞ'UN O YAZISI...
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Malum, Ekrem İmamoğlu uzunca bir süredir ya tatilde ya mitingde olduğu için İstanbul'umuz iyice kaderine terk edildi. Birkaç yıldır İstanbullunun yaz kabusu sivrisinekler oldu.
Bu yıl da belediyemiz, Kaplan Sivrisineği ile mücadelede teslim bayrağını çekerken, bir yandan da hemşerilerini uyardı: "Aman dikkat! Salgın hastalık yapabilir!.." İyi de güzel kardeşim, siz ne iş yaparsınız?
"ŞİMDİ SİZE YENİ MUSİBETİMİZİ ANLATACAĞIM..."
İstanbullu; bahçesine, balkonuna çıkamaz oldu. Kavurucu yaz sıcağında kapısını penceresini sık sıkı kapatıp, "sauna keyfi" (!) yapıyor.
Şimdi size belediyenin aczi nedeniyle ortaya çıkan yeni musibetimizi tanıtacağım. Böyle beyaz tüyleri olan, çirkin, arsız, çiçekleri, meyveleri hoyratça talan eden bir haşere. Sarıyer'deki pek çok bölge bu böceğin işgali altında.
Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper (Çarkıfelek Hunisi) böceği olduğu ve genellikle avokado ve kivi ithali ile taşındığı biliniyor. Ekrem Bey ile tanıştırmak için fotoğrafını da yayınlıyorum."
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