Son dakika | İzmir'deki orman yangınından acı haber! Alev kapanlarına müdahale eden orman işçisi Mustafa Gürpınar şehit oldu
Son dakika haberi...İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayatını kaybederek şehit olan orman işçisi için yayınladığı mesajında "Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." dedi.
İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.
Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.
BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bakan Yumaklı: İzmir, Menderes'teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.
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