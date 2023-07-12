Son dakika | İzmir’deki orman yangınından acı haber! Alev kapanlarına müdahale eden orman işçisi Mustafa Gürpınar şehit oldu

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Yumaklı: İzmir, Menderes'teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum.

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