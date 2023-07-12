Hatalı ’U’ dönüşü kaza getirdi: 2 yaralı





Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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