15 Temmuz gecesi şehit düşmüştü! Özel harekatçı Aytekin’in babası: O hainler gün yüzü görmesin

ŞEHİT OLMADAN 20 DAKİKA ÖNCE...

Oğlunun kabrini her gün ziyaret ettiğini söyleyen acılı baba, "Mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum. 15 Temmuz'da oğlumu toprağa vereli tam 7 yıl olacak. 8'inci yıla giriyoruz, acım gün geçtikçe büyüyor. Oğlumla en son 15 Temmuz'da saat 23:30'da halini hatırını sormak için aramıştım. Bana, 'Ben seni 2 dakika sonra arayacağım' demişti. Sonra aradı, 'İyiyim, beni merak etme' demişti. Ondan sonra da 23:50'de de bomba patlaması sonucu şehit oldu. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katilleri içeride beslemesinler, onları idam etsinler" dedi.