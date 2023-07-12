15 Temmuz gecesi şehit düşmüştü! Özel harekatçı Aytekin’in babası: O hainler gün yüzü görmesin
15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ tarafından Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda özel harekat polisi 42 yaşındaki Aytekin Kuru şehit düştü. Oğlunun şehit düşmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini acısının gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Süleyman Kuru, FETÖ’cü katiller yüzünden 2 çocuğu yetim kaldı. Şehit düşmenden 20 dakika önce konuşmuştuk. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katiller gün yüzü görmesin. Her gün mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum” dedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve darbe girişiminden on beş gün önce Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atanan 21 yıllık polis memuru Aytekin Kuru, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan hava saldırısında şehit düştü.
Sabah'ın haberine göre, 16 Temmuz'a kadar Aytekin Kuru'dan haber alamayan eşi ve annesi, 17 Temmuz Pazar günü Ankara'ya gitti. Şehit edilen 42 Özel Harekatçıdan biri olan Aytekin Kuru'yu eşi Ayşe Kuru parmağındaki yüzükten teşhis edebildi.
KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ
Rabia Gizem ile Mehmet Gürkan Kuru'nun babası Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki Pekmezci Mahallesi'nde defnedildi. Şehit Aytekin Kuru'nun ismi, baba ocağı Adana'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi. Şehidin babası Süleyman Kuru, evladını kaybetmesinin üzerinden 7. yıl geçmesine rağmen acısının bir an olsun dinmediğini söyledi. Polislik mesleği oğlunun çocukluk hayali olduğunu söyleyen baba Süleyman Kuru, "Aytekin, hayalini gerçekleştirmişti. Arada sıra da bize 'Şehit olursam ne yaparsınız?' diyordu. İçinden geçiyormuş demek ki…" dedi.
ŞEHİT OLMADAN 20 DAKİKA ÖNCE...
Oğlunun kabrini her gün ziyaret ettiğini söyleyen acılı baba, "Mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum. 15 Temmuz'da oğlumu toprağa vereli tam 7 yıl olacak. 8'inci yıla giriyoruz, acım gün geçtikçe büyüyor. Oğlumla en son 15 Temmuz'da saat 23:30'da halini hatırını sormak için aramıştım. Bana, 'Ben seni 2 dakika sonra arayacağım' demişti. Sonra aradı, 'İyiyim, beni merak etme' demişti. Ondan sonra da 23:50'de de bomba patlaması sonucu şehit oldu. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katilleri içeride beslemesinler, onları idam etsinler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
- Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
- Bugün bir müzik marketten Demet Akalın'ın 2018'de çıkan teklisini almak isteseniz albüm kapağında hangisinin yazdığını görürsünüz?
- Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda müsabakası yapılan bir spordur?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- KPSS Lisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?