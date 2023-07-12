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15 Temmuz gecesi şehit düşmüştü! Özel harekatçı Aytekin’in babası: O hainler gün yüzü görmesin

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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15 Temmuz gecesi şehit düşmüştü! Özel harekatçı Aytekin’in babası: O hainler gün yüzü görmesin

15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ tarafından Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda özel harekat polisi 42 yaşındaki Aytekin Kuru şehit düştü. Oğlunun şehit düşmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini acısının gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Süleyman Kuru, FETÖ’cü katiller yüzünden 2 çocuğu yetim kaldı. Şehit düşmenden 20 dakika önce konuşmuştuk. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katiller gün yüzü görmesin. Her gün mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve darbe girişiminden on beş gün önce Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atanan 21 yıllık polis memuru Aytekin Kuru, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan hava saldırısında şehit düştü.

Sabah'ın haberine göre, 16 Temmuz'a kadar Aytekin Kuru'dan haber alamayan eşi ve annesi, 17 Temmuz Pazar günü Ankara'ya gitti. Şehit edilen 42 Özel Harekatçıdan biri olan Aytekin Kuru'yu eşi Ayşe Kuru parmağındaki yüzükten teşhis edebildi.

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Rabia Gizem ile Mehmet Gürkan Kuru'nun babası Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki Pekmezci Mahallesi'nde defnedildi. Şehit Aytekin Kuru'nun ismi, baba ocağı Adana'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi. Şehidin babası Süleyman Kuru, evladını kaybetmesinin üzerinden 7. yıl geçmesine rağmen acısının bir an olsun dinmediğini söyledi. Polislik mesleği oğlunun çocukluk hayali olduğunu söyleyen baba Süleyman Kuru, "Aytekin, hayalini gerçekleştirmişti. Arada sıra da bize 'Şehit olursam ne yaparsınız?' diyordu. İçinden geçiyormuş demek ki…" dedi.

ŞEHİT OLMADAN 20 DAKİKA ÖNCE...

Oğlunun kabrini her gün ziyaret ettiğini söyleyen acılı baba, "Mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum. 15 Temmuz'da oğlumu toprağa vereli tam 7 yıl olacak. 8'inci yıla giriyoruz, acım gün geçtikçe büyüyor. Oğlumla en son 15 Temmuz'da saat 23:30'da halini hatırını sormak için aramıştım. Bana, 'Ben seni 2 dakika sonra arayacağım' demişti. Sonra aradı, 'İyiyim, beni merak etme' demişti. Ondan sonra da 23:50'de de bomba patlaması sonucu şehit oldu. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katilleri içeride beslemesinler, onları idam etsinler" dedi.

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