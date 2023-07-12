Osmaniye'de otoyolda panik: İplik yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
Osmaniye'de, otoyolda seyir halindeki iplik yüklü TIR'da yangın çıktı. İş makineleriyle, araçta yüklü olan iplik makaraları dağıtılıp soğutma çalışması yapıldı. Dorse ve üzerindeki yük, tamamen yanıp, kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. İş makineleriyle, araçta yüklü olan iplik makaraları dağıtılıp soğutma çalışması yapıldı.
Dorse ve üzerindeki yük, tamamen yanıp, kullanılamaz hale geldi.
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