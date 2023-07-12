Patron adam tutup çalışanına kabusu yaşattı! Darp edip kameraya aldılar: Dana kesmedik

Kendisini darp ettikleri sırada tuvalete kaçtığını ve kapıyı kilitlediğini belirten Caner Acet, "Çok kan kaybım vardı, 'Davut abi ambulans, polis çağırın ben ölüyorum' dedim kimse ilgilenmedi benimle. Sonra Davut geldi tuvaletin kapısını vurdu, 'tamam gittiler' dedi, beni yine aynı gençlerin ellerine verdi. Tekrar darp ettiler. Neredeyse 1 saatten fazla dövdüler. Ben, 'ambulans, polis çağırın' dediğimde Davut hiç ilgilenmedi. Orada beyaz Toroslu bir şahıs vardı ona '50 lira gaz parası vereyim sana, bu iti nereye atarsanız atın, kaybedin gözümün önünden' dedi. O beni Ağla Kavşağı'nda bıraktı. Orada minibüs vardı onun içine girdim kan kaybından ölmek üzereydim, kendimi kaybettim. Bir gün sonra eniştem buluyor. Emniyete götürüyorlar, oradan hastaneye. Köyceğiz'den Muğla'ya sevk ettiler. Orada ameliyat oldum. Sağ kulağım duymuyor, gözüm şu anda yarı kör görüyor, çene kırık, burun kırık, elmacık kemiğim kırık. Komple ameliyattan geçtim bütün raporlarım var" diye konuştu.

Caner Acet, olaydan dolayı hem fiziki hem de psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek, şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.