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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

15 Temmuz 2016 tarihinde Özel Harekât Polisi Ferhat Kaya, FETÖ'cülerin darbe girişiminin olduğu gece görev yeri Gölbaşı'na giderek hainlere karşı koydu. Atılan ikinci bombada şehit olan Kaya'nın annesi Şengül Kaya, oğlunu tebessüm ederek gururla anlattı. Acılı anne Kaya, "Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım. Yakışıklı oğlumu aldılar benden" dedi.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:49
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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can veren şehit Ferhat Kaya da geride açılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Anne Kaya, "Ben hep dik durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı.

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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve Gölbaşı'na gittiğini anlatan Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı.

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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

Ahmet'i alnından öptüm, kendi evladımı yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet edip dualarla şahadete gönderdim" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

Doğum günü olan 15 Temmuz'da oğlunun arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Benim oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun" dedi.

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15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

ŞEHİTLİK GURURU BENİ AYAKTA TUTTU

Sabah'ın haberine göre, uzun bir zaman boyunca oğlundan haber alamadıklarını söyleyen Kaya, "İçten içe biliyordum oğlumun şehit olacağını sanki. Ama bunu dillendiremedim hiçbir zaman. İkinci bomba patladıktan sonra oğlumu aradım ama açmadı.