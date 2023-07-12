12 Temmuz 2023, Çarşamba
15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş
15 Temmuz 2016 tarihinde Özel Harekât Polisi Ferhat Kaya, FETÖ'cülerin darbe girişiminin olduğu gece görev yeri Gölbaşı'na giderek hainlere karşı koydu. Atılan ikinci bombada şehit olan Kaya'nın annesi Şengül Kaya, oğlunu tebessüm ederek gururla anlattı. Acılı anne Kaya, "Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım. Yakışıklı oğlumu aldılar benden" dedi.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:49
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