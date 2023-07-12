15 Temmuz şehidi Ferhat Kaya’nın annesi konuştu: Rüyasında şehit olacağını görmüş

Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve Gölbaşı'na gittiğini anlatan Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı.