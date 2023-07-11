15 Temmuz gazisi Recep Kara hain geceyi unutamıyor: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular

Biraz sersemleyince beni 200 metre kadar sürükledi. Yine pes etmedim oradan da Genel Kurmayın önüne doğru gittim. Yine bir tane tankın önüne dikildim. Namluya tutundum. Tankçı da beni düşürmek için namluyu çeviriyordu. Genel Kurmayın nizamiyesinin önüne geldiğimizde askerler bana 'İn yoksa vururuz' dediler. Ben de 'Vurursanız vurun, benim askerim bana mı sıkacak?' dedim. Sırtımı döndüm vururlarsa sırtımdan vururlar dedim. Nizamiye kapısında elinde Türk bayrağı olan ve 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen yaşlı adamı vurdular. Böyle 4 kişiyi vurdular. Ben de önlerine kadar gittim. Benim de bacağıma doğru ateş ettiler. Sonra yaralıları taşıdık. Tankın üzerindeyken ateş sesi duyduk. Kolumla yüzümü kapattığımda kolumun yaralandığını gördüm" dedi.