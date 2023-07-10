10 Temmuz 2023, Pazartesi
15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü
2 Aralık 2015 - 10 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Sur operasyonlarında yaralanan polis Halit Gülser, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü teröristlerin Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit düştü. Şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında konuştu. Acılı baba, o gece oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit oluşunu böyle anlattı...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:54
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