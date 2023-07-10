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Haberler Galeri 15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

2 Aralık 2015 - 10 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Sur operasyonlarında yaralanan polis Halit Gülser, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü teröristlerin Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit düştü. Şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında konuştu. Acılı baba, o gece oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit oluşunu böyle anlattı...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:54
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15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı.

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15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu.

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15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Sabah'ın haberine göre, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında da yaralandığı belirtilen şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında konuştu.

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15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı.

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15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Oğlum hainlerin üzerine gözünü kırpmadan yürüdü

Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi.