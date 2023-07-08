15 Temmuz’da şehit düşen Yunus Uğur’un babası konuştu: Hainleri unutursak kanımız kurusun

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Sabah'ın haberine göre, oğullarıyla gurur duyduklarını anlatan şehit babası Ramazan Uğur, "Benim yavrum vatanını milletini seven biriydi. O hainler teröristler gözlerini kırpmadan bomba atarak yavrularımızı şehit ettiller. Ama emellerine ulaşamadılar. Çünkü karşılarında dağ gibi Cumhurbaşkanımız ve milletimiz vardır. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler vatanımızı elimizden alacaklardı. Tarih onları hain, evlatlarımızı kahraman olarak yazacak" diye konuştu.

"UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM"

Darbe girişimi yapan vatan hainlerini asla unutmayacaklarını dile getiren şehit babası, "Eğer biz evlatlarımızı elimizden alan vatanımıza göz koyan bu hainleri unutursak kanımız kurusun. Unutmayalım, unutturmayalım. Vatanım olmadıktan sonra ben yaşamışım yaşamamışım ne anlamı var? Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.