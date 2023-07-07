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Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Çevredeki panik kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Gaziantep’te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Çevredeki panik kamerada

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiden kapatıldı. Kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı.

Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı.

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