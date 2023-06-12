Ankara’da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü! Vatandaşlar panik yaşadı





Apartmanda yaşayan Aykut Tanrısever (60), duvarın çökmesinin ardından önlem alınmadığını ve sürekli toprak kaymalarının olduğunu belirterek, "Yağışlardan dolayı istinat duvarımız yıkıldı. Gördüğünüz gibi erik ağacı bile devrildi. Allah'tan aşağısı boştu ve can kaybı yaşanmadı. Burada yaşayan insanlar dar gelirliler, gidecek yerleri yok. Büyükşehir Belediyesi'ni aradık, 'Ekip göndereceğiz' dediler, lakin gelen olmadı. Bu hafta da yağmur var ve sürekli kayma oluyor. Tabii biz de stres içerisinde oturuyoruz. Çok büyük riskteyiz, buranın bir an evvel onarılmasını rica ediyoruz" dedi.

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