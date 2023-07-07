Çanakkale’de şüpheli ölüm! Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti 32 metreden düşüp hayatını kaybetti
Çanakkale’de dün 39 yaşındaki Yeşim Demir, erkek arkadaşıyla birlikte uçurumun kenarına gün batımını izlemeye gitti. İkili iddiaya göre bir süre sonra alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Genç kadın, bilinmeyen bir sebeple 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybetti. İşte uçurumdaki facianın detayları...
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı, dün akşam 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti.
Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeye bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı.
Ancak Demir kurtarılamadı. Cenaze, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Demir'in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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