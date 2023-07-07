Külliye’nin önünde şehit düşmüştü! Babası konuştu: 15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı

"VATANSEVER ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORDU"

15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Selahattin Yalçın, "15 Temmuz bizim için Kurtuluş Savaşı gibi. Ülke olarak o günden sonra yeniden ayağa kalktık. 7 senedir evlatsızız ama ülkemiz, vatanımız sağ olsun. Oğlum beden eğitimi öğretmeni olacaktı. 'Vatan için millet için özel çocuklar yetiştireceğim, öyle çocuklar yetiştireceğim ki vatan millet için çalışacak, gerekirse canını verecek' derdi. Ama nasip olmadı. 'Baba bu ülkeye güzel hizmetler etmek, bir şeyler başarmak inşallah bize nasip olur, gerekirse şehitse şehit olacağım' derdi. Şehitlik ona nasip olacaktı ve oldu" diye konuştu.