Külliye’nin önünde şehit düşmüştü! Babası konuştu: 15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Muhammet Yalçın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere direnmek için 4 arkadaşıyla birlikte Külliye'nin önüne gitti. F-16 bombasıyla şehit olan 22 yaşındaki Muhammet Yalçın’ın babası Selahattin Yalçın duygularını anlattı. Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Telefonla konuşurken bomba patladı. Oğlum orada şehit oldu. Benim oğlun vatanı, milleti, bayrağı için şehit oldu. Ben şehit olacağım derdi ve öyle de oldu.
Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti.
Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' evden çıkarak arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti.
Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına 'Tamam baba geleceğim' demesi üzerine atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.
"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"
Sabah'ın haberine göre, Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala duygularını anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı. Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. 'Oğlum neden eve gelmiyorsun' dediğimde 'Baba geleceğim' dedi ama gelemedi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.
"VATANSEVER ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORDU"
15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Selahattin Yalçın, "15 Temmuz bizim için Kurtuluş Savaşı gibi. Ülke olarak o günden sonra yeniden ayağa kalktık. 7 senedir evlatsızız ama ülkemiz, vatanımız sağ olsun. Oğlum beden eğitimi öğretmeni olacaktı. 'Vatan için millet için özel çocuklar yetiştireceğim, öyle çocuklar yetiştireceğim ki vatan millet için çalışacak, gerekirse canını verecek' derdi. Ama nasip olmadı. 'Baba bu ülkeye güzel hizmetler etmek, bir şeyler başarmak inşallah bize nasip olur, gerekirse şehitse şehit olacağım' derdi. Şehitlik ona nasip olacaktı ve oldu" diye konuştu.
"DEVLETİMİZ HER ZAMAN BİZİM YANIMIZDA"
Hainlerle son nefeslerine kadar mücadele edeceklerinin altını da çizen Selahattin Yalçın, "Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Bu hainler bitmez. Ama bizim mücadelemiz de bitmeyecek. Oğlum gibi aslanlar oldukça bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz. Bizim içimizde halen 15 Temmuz ruhu var. Oğlum vatanı için 4 tane kurşun yedi ve şehit oldu. Çok şehit ve gazi verdik ama vatanımızı böldürmedik" ifadelerini kullandı.
Muhammed Yalçın'ın, şehit edildiği sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından Yalçın'ın 10 metre ilerisine ikinci bombanın düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, aynı zamanda helikopterlerin de hedefi oluyor.
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