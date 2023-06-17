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Gaziantep'te asrın felaketinde hasar gördü! 5 katlı bina yıkım sırasında böyle çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Gaziantep’te asrın felaketinde hasar gördü! 5 katlı bina yıkım sırasında böyle çöktü

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Binanın yıkımına karar verildi.

Binanın yıkımı için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis gözetiminde, bina iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü.

Çevrede tedirginliğe yol açan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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