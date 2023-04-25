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Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika: Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Malatya Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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