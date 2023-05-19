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İstanbul'da panik anları! Balkonu çöken binaya tahliye kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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İstanbul’da panik anları! Balkonu çöken binaya tahliye kararı

Avcılar'da 4 katlı binanın birinci kat balkonu kendiliğinden çöktü. Binanın bodrum katında yapılan incelemede beton kalitesinin düşük, kullanılan demirlerin korozyona uğradığı görülünce tahliye kararı çıktı.

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