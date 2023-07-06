İSKİ’ye ait su borusu patladı kırmızı ışıkta bekleyen araba havalandı! İstanbul’da fıkra gibi olay! İBB’nin becerisizliği zirve yaptı...

SU FIŞKIRINCA ARABA HAVAYA KALKTI

Faruk Seyithanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklarda beklerken birden alttan gelen sesleri duyduğunu söyledi.

Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, ''Su fışkırmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese taktım, kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı bayağı hasar aldı. Sonra arabayı suyun gelmeyeceği yere çektim. İSKİ'den arkadaşlar gelip suyu kestiler.'' diye konuştu.