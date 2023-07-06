Karadenizli fenomenin Zigana Tüneli videosu sosyal medyayı salladı! A Haber ile birlikte yeniden tüneli geçti: Kim yaptıysa Allah razı olsun
Sosyal medyada yeni açılan Zigana Tüneli'ni eğlenceli anlatımıyla yorumlayan Trabzonlu Selçuk Şar bu sefer de tüneli A Haber ekipleriyle birlikte geçti. Şar tünel hakkındaki görüşleri A Haber mikrofonlarına anlatırken "Bu kadar uzun olacağını asla tahmin etmedik. Girerken tavuk dürüm yedim. Çıkana kadar acıktım. Kışın ne eziyetler çekiyorduk kuyruklar kamyonlar tırlar. Şimdi 10 numara dümdüz yol koyuyorsun buradan gidiyorsun. Zigana Tüneli'ni kim yaptıysa, kim sebep olduysa Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Trabzonlu kuaför Selçuk Şar, çektiği vidoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce takipçiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Yeni Zigana Tüneli ilgili Karadeniz şivesiyle yaptığı video ise büyük beğeni kazandı.
"GİRDİK BİR DELİĞE GİT GİT BİTMİYOR KARDEŞİM"
Şar'ın iki ay önce açılan Zigana Tüneli'ni kendine has tarzıyla yorumladığı o görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Şar o görüntülerde "Girdik bir deliğe git git git kardeşim bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi Trabzon'a indi. Biz hala deliğin içinde gidiyoruz. Dedim herhalde bu deliğin sonu yok. İçi de rengarenk cıvıl cıvıl. Tünele girerken tavuk dürüm yedim çıkana kadar acıktım." ifadelerini kullanmıştı.
BU SEFER TÜNELİ A HABER İLE GEÇTİ
Zigana Tüneli'ni kendi tarzıyla yorumlayan Selçuk Şar, A Haber ile 14 buçuk kilometrelik tünelde yolculuk yaptı.
Avrupa'nın en uzun tünelinden bu kez A Haber ile geçen Şar, Trabzon ile Gümüşhaneyi birbirine bağlayan tüneli yine kendine has yorumuyla yorumladı.
İşte Selçuk Şar'ın tündeki yolculuğundan ifadeleri:
"İÇİ CIVIL CIVIL"
"Biz arkadaşlarla merak ettik, dedik gidip görelim. İçi rengarenk cıvıl cıvıl. Bu kadar uzun olacağını tahmin etmedim yani."
"BEN GERİ DÖNELİM DEDİM"
"Ben arkadaşa dedim ki dönelim geri bu tünelin, deliğin herhalde ucu yok. Panik atak, tansiyon ben alışkın da değilim kapalı alanda gitmeye."
"GİRERKEN GÜNEŞ VARDI ÇIKIŞTA YAĞMUR OLUR"
"Girerken tavuk dürüm yedim. Çıkana kadar acıktım. Bu tünelin içine, kenara bir büfe yapılsın da yolda giden vatandaş dursun kenarda. Tünele girerken güneş vardı belki de çıkışında kar mı yağacak ne var? Akşam karanlığında mı çıkacağız?"
"KIŞIN NE EZİYETLER ÇEKİYORDUK"
"Kışın ne eziyetler çekiyorduk kuyruklar kamyonlar tırlar. Şimdi 10 numara dümdüz yol koyuyorsun buradan gidiyorsun. Zigana Tüneli'ni kim yaptıysa, kim sebep olduysa Allah razı olsun."
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