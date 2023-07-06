Karadenizli fenomenin Zigana Tüneli videosu sosyal medyayı salladı! A Haber ile birlikte yeniden tüneli geçti: Kim yaptıysa Allah razı olsun

"BEN GERİ DÖNELİM DEDİM"

"Ben arkadaşa dedim ki dönelim geri bu tünelin, deliğin herhalde ucu yok. Panik atak, tansiyon ben alışkın da değilim kapalı alanda gitmeye."

"GİRERKEN GÜNEŞ VARDI ÇIKIŞTA YAĞMUR OLUR"

"Girerken tavuk dürüm yedim. Çıkana kadar acıktım. Bu tünelin içine, kenara bir büfe yapılsın da yolda giden vatandaş dursun kenarda. Tünele girerken güneş vardı belki de çıkışında kar mı yağacak ne var? Akşam karanlığında mı çıkacağız?"