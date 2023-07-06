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Videolar Yaşam Videoları İSKİ'ye ait su borusu patladı kırmızı ışıkta bekleyen araba havalandı! İstanbul'da fıkra gibi olay! İBB'nin becerisizliği zirve yaptı...

İSKİ'ye ait su borusu patladı kırmızı ışıkta bekleyen araba havalandı! İstanbul'da fıkra gibi olay! İBB'nin becerisizliği zirve yaptı...

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Giriş: 06.07.2023 20:59
İstanbul Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce fışkırırken kırmızı ışıkta bekleyen otomobil suyun etkisiyle birden havalandı. Sürücü olayın şokuyla otomobilini geriye çekti ancak otomobilin ön kısmı büyük çapta zarar gördü. İşte detaylar...
İSKİ borusu patladı araba havalandı
İSKİ borusu patladı araba havalandı
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