06 Temmuz 2023, Perşembe
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İSKİ'ye ait su borusu patladı kırmızı ışıkta bekleyen araba havalandı! İstanbul'da fıkra gibi olay! İBB'nin becerisizliği zirve yaptı...
İstanbul Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce fışkırırken kırmızı ışıkta bekleyen otomobil suyun etkisiyle birden havalandı. Sürücü olayın şokuyla otomobilini geriye çekti ancak otomobilin ön kısmı büyük çapta zarar gördü. İşte detaylar...