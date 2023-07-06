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AFAD: Ankara'da deprem meydana geldi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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AFAD: Ankara’da deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ankara'da saat 21:42'de deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İşte Kalecik merkezli korkutan depreme ait detaylar ve 2023 son depremler listesi…

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21:42'de deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremim büyüklüğü ise 3.6 olarak duyuruldu.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Kalecik (Ankara)

Tarih: 2023-07-06 Saat: 21:42:03 TSİ

Enlem: 40.113 N Boylam: 33.325 E Derinlik: 7.42 km

2023 AFAD SON DEPREMLER

06-07-2023 21:42:31 37.307 37.054 7 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 593998
06-07-2023 21:42:03 40.126 33.305 7 MW 3.6 Kalecik (Ankara) 593997
06-07-2023 21:41:03 37.497 36.96 7 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 593999
06-07-2023 21:24:21 37.153 36.935 7 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep) 593994
06-07-2023 21:22:04 37.581 27.456 7 ML 1.4 Söke (Aydın) 593996

06-07-2023 21:16:51 37.95 36.293 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 593995
06-07-2023 21:10:28 37.975 38.135 7 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya) 593993
06-07-2023 20:48:45 38.189 37.254 7 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 593991

06-07-2023 20:46:55 38.292 38.267 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 593992
06-07-2023 20:42:45 38.509 39.439 3.92 ML 2.5 Hazar Gölü - [04.10 km] Merkez (Elazığ) 593990
06-07-2023 20:39:47 38.495 39.459 5.48 ML 1.9 Hazar Gölü - [05.79 km] Merkez (Elazığ) 593989
06-07-2023 20:27:57 38.19 37.981 3.39 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 593988
06-07-2023 20:09:52 37.987 38.131 7 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 593987

06-07-2023 19:57:06 38.254 38.208 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 593986
06-07-2023 19:53:05 38 38.166 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 593985
06-07-2023 19:41:41 38.109 38.481 7 ML 2.7 Sincik (Adıyaman) 593983

06-07-2023 19:32:27 36.085 36.091 6.73 ML 2.0 Defne (Hatay) 593984
06-07-2023 19:04:47 38.221 38.124 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 593982


06-07-2023 19:03:51 38.736 25.284 7.16 ML 2.3 Ege Denizi - [96.96 km] Çeşme (İzmir) 593981
06-07-2023 18:43:17 38.297 38.237 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 593980

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