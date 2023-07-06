AFAD: Ankara’da deprem meydana geldi

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Kalecik (Ankara)

Tarih: 2023-07-06 Saat: 21:42:03 TSİ

Enlem: 40.113 N Boylam: 33.325 E Derinlik: 7.42 km