21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber: Depremde kurtarılan Zeynep Küçükler yürümeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber: Depremde kurtarılan Zeynep Küçükler yürümeye başladı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan iyi haber: Depremde kurtarılan Zeynep Küçükler yürümeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Şanlıurfa’da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler’in tedavisinin olumlu yanıt verdiğini bildirerek destekle yürümeye başladığı müjdeledi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahı büyük bir depremle sarsılmıştı. Korkunç afette 50 binden fazla vatandaşımız vefat etmişti.

Enkazda kalan vatandaşların çıkarılması için devlet-millet el ele vererek büyük çaba sarf edilmişti.

ZEYNEP'TEN GÜZEL HABER

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'in acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirildiğin hatırlattı.

MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Koca müjdeli bir haberi Türkiye'ye vererek, Zeynep'in tedavisinin Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ettiğini bildirdi.

ZEYNEP KÜÇÜKLER YÜRÜMEYE BAŞLADI

Koca, yoğun çabalar sonrası ciddi ilerleme gösteren Zeynep'in kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladığını duyurdu.

SAĞLIK ORDUSUNA TEŞEKKÜR

Sağlık ordusuna yürüttükleri çalışmalardan dolayı minnettar oldukları ifade eden Bakan Koca, "Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz." mesajını paylaştı.

Videoda, Zeynep'in dedesi Mehmet Yılmaz Küçükler de yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Depremde oğlunu ve gelinini kaybettiğini, iki torununun ise göçük altından çıkarıldığını belirten Küçükler, "Torunumun tedavisi sürüyor. Aynı zamanda ben de tedavi görüyorum. Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar, burada çok rahatız, iyiyiz. Ankara'dan sevk edildiğinde Zeynep konuşamıyordu, ağrıları çoktu. Bu 2 ay zarfında çok ilerleme kaydetti." ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP'İN ŞU ANDA İLETİŞİMİ ÇOK İYİ"

Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş da Zeynep'in yaşadığı travma ve sağlık sorunlarına dikkati çekerek, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple tedavi sürecinin yürütüldüğünü vurguladı.

Kesiktaş, "Zeynep şu anda konuşmaya başladı, iletişimi çok iyi. Aynı zamanda 'walker'la yürümeye başladı. Depremzedelerimize gerek deprem alanında gerekse hastanemizde rehabilitasyon süreçlerinde hizmet ettik. Hepsini ailemiz gibi görüyoruz, bütün ekibimizle elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Başkan Erdoğan liderliğinde sağlık alanında ortaya konulan iradenin gerçek yüzü gözler önüne serildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETMİŞTİ

Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş'tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Şanlıurfa'dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i 22 Şubat 2023 tarihinde ziyaret eden Başkan Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi almıştı.

Bakan Koca’dan iyi haber BAKAN KOCA'DAN İYİ HABER

Başkan Erdoğan’dan Aleyna Ölmez’e ziyaret
Başkan Erdoğan Aleyna ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle görüştü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA