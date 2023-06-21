Vefat eden AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Kılıç ile 3 yılı aşkın mesai arkadaşlığının bulunduğunu, kendisini tanımaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Kılıç'ın, makamdan şeref alan değil; oturduğu koltuğa, bulunduğu konuma ve yaptığı görevlere şeref veren birisi olduğunu anlatan Kaldırım, "Fakir, fukara dostuydu. Çok güzel hizmetlere imza attı. Çok gönüllere dokundu, çok hayır dua aldı. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Kılıç'ın çok uzun süre Sakarya'ya hizmet ettiğini, en zor şartlarda bile ilkelerinden taviz vermeyen, her işini dürüstlükle yapan, dava şuuru içinde hareket eden biri olduğunu vurgulayarak, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, "Biz siyaseti ondan öğrendik. Kıymetli büyüğümüz, şerefli, namuslu, onurlu ve aksiyon sahibi bir insanımızdı. Mekanı cennet olsun. Yaptığı hayır ve hizmetler inşallah kendisine eşlik etsin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise 40 yıllık siyasi kardeşliği bulunan Kılıç'ı uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Fevzi kardeşimizin hayatı boyunca Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşadığına şahidim." şeklinde konuştu.