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Ordu’da korkunç olay! Cam silen kadının 5’inci kattan düşme anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Ordu’da korkunç olay! Cam silen kadının 5’inci kattan düşme anı kamerada

Korkunç olay öğle saatlerinde Ordu’da meydana geldi. Cam silerken 5'inci kattan düşen 29 yaşındaki Nazan Başkaya ağır yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da yaşanan olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Temizlik için kayınvalidesinin 5'inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü.

Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkaya'nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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