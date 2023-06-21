Ordu’da korkunç olay! Cam silen kadının 5’inci kattan düşme anı kamerada

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkaya'nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.