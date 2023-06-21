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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iyi haber: Depremde kurtarılan Zeynep Küçükler yürümeye başladı

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Giriş: 21.06.2023 17:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Şanlıurfa’da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler’in tedavisinin olumlu yanıt verdiğini bildirerek destekle yürümeye başladığı müjdeledi.
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