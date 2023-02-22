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Son dakika | Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminin simgesi Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminin simgesi Aleyna Ölmez’i ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastanede bulunan 5 depremzede çocuğu daha ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

"RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN KIZIM"
Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.

ALEYNA'NIN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisiyle ilgili, "Morali de yüksek, genel durumu da iyi. İnşallah bugünde servise çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucu enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediyor. Tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek son gelişmeleri paylaştı. Rektör Ünüvar, Cebeci hastanesinde 30'un üzerinde depremzede var olduğunu bunların 13 tanesinin çocuk yoğun bakımda yattığını belirtti.

"BUGÜN DE SERVİSE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"
Aleyna'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünüvar, "Aleyna'nın durumu gayet iyi. Beslenmesi gayet normale geçti. Ameliyattan dolayı bir takibi var. Morali de yüksek, genel durumu da iyi. İnşallah bugün de servise çıkarmayı planlıyoruz. Kamuoyunun umut nişanesi oldu Aleyna. Genel durumu iyi. Şu anda taburcu olmasına ilişkin bir şey söylemiyorum. Doktor arkadaşlarımız genel takibini yapıyor. İlerleyen günlerde fizik ve tedavi süreci olacak. Aile fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterse konuşacağız artık" dedi.

Bir çocuğun 13 gündür idrar çıkarmadığını ve böbreklerinde tahribat olduğunu ifade eden Ünüvar, çocuğun bugün idrar çıkardığını durumlarının yakından takip ettikleri belirtti.

Aleyna Ölmez’in sağlık durumu nasıl? ALEYNA ÖLMEZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Başkan Erdoğan Aleyna ile telefonda görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ALEYNA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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