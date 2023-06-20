İstanbul’da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği! Yolcular tahliye edildi trafik felç oldu

"ALEV ALMAYA BAŞLADI"



Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş olayı, "Ben arka koltukta oturuyordum, Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü" dedi.

Ekiplerin yangınla iligili çalışması sürüyor.