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İstanbul’da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği! Yolcular tahliye edildi trafik felç oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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İstanbul’da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği! Yolcular tahliye edildi trafik felç oldu

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini farkeden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sularında seyir halindeki 34 TN 2264 plakalı İETT otobüsünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini farkeden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı.

Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

"ALEV ALMAYA BAŞLADI"

Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş olayı, "Ben arka koltukta oturuyordum, Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü" dedi.

Ekiplerin yangınla iligili çalışması sürüyor.

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