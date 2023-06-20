23'üncü kattan atladı komşusunun üzerine düştü! Yer: Esenyurt
İstanbul Esenyurt'ta Libya uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi 23. katta bulunan evinin balkonundan atladı. O sırada olay yerinden geçmekte olan Mehmet Kahraman isimli vatandaşın üzerine düşen şahıs hayatını kaybederken, Kahraman ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti komşusu ise yaralandı.
Olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Taha H.A. her şeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.
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