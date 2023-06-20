İstanbul’da eski sevgili dehşeti! Önce aracın camını kırdı ardından benzin döküp yaktı

TERK EDEN ESKİ SEVGİLİSİNİN ARACINI YAKTI

Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar önce kendi müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Polis ekipleri ise yaptığı kamera çalışmasında aracın kundaklandığını tespit etti. Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.