İstanbul’da eski sevgili dehşeti! Önce aracın camını kırdı ardından benzin döküp yaktı
Akılalmaz olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Bir şahıs kendisinden ayrılan eski sevgilisinin park halindeki lüks otomobilinin camını kırdıktan sonra benzin döküp kundakladı. Olay anı kameralara yansırken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, kundakçı sevgiliyle birlikte 5 şahsı operasyonla yakaladı. Evden 1’i uzun namlulu 4 silah, çelik yelek ile yüklü miktarda para ele geçirildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
İstanbul'da yaşanan olay, 3 Haziran Cuma günü saat 23.00 sularında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce genç bir kızla sevgili olan 23 yaşındaki Berk K., kız tarafından terk edildi. Bu durumu kendine yediremeyen Berk K. motosikletle genç kızın evinin önüne geldi. Motosikletten inen başında kask takılı Berk K., önce lüks otomobilin camını kırdı ardından da benzin döküp yaktı. Olayın ardından Berk K. geldiği motosikletlinin arkasına binerek uzaklaşırken, otomobil alev alev yandı.
TERK EDEN ESKİ SEVGİLİSİNİN ARACINI YAKTI
Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar önce kendi müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Polis ekipleri ise yaptığı kamera çalışmasında aracın kundaklandığını tespit etti. Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
UYUŞTURUCU TİCARETİ ÇETEYİ ÇÖKERTTİ
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarına tek tek inceledi. Yüzlerce saatlik görüntü inceleyen polis aracı kundaklayan kasklı şahsın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan Berk K. olduğunu tespit etti.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİNDEN OPERASYON
Bunun üzerine önceki gün adrese baskın düzenleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Berk K. etkisiz hale getirildi. Ayrıca evde çeşiti suçlardan 10 adet kaydı olan Berk K., 5 adet kaydı olan 21 yaşındaki Mehmet Ali S., 8 adet kaydı olan 21 yaşındaki Efe Kaan Y. ve 2 adet suç kaydı olan 17 yaşındaki O.K. da yakalandı.
Evden yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2 seyyar dipçik, kundaklama yapan şahsın kullandığı kask, hassas terazi 7 bin 250 Euro ve 29 bin 500 lira ele geçirdi.
SİLAHLA KUNDAKÇI ÇETE TUTUKLANDI
Aramaların ardından 5 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Burada ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...
- Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı? Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son hali...
- SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi! Yüzde 34'lük zam artışı belli oldu!
- Asgari ücrete %30'luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50
- Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu yeni sezonda olmayacak mı, yarışmadan ayrıldı mı?
- Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...
- ÜVEY ANNE CANLI İZLE! Yeni dizi Üvey Anne 1. bölüm tek parça izle! 19 Haziran ATV canlı yayın ekranı!
- Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı son dakika? Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu?
- TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...
- GENEL AF çıkacak mı, açıklama geldi mi? Genel af yolda mı son dakika? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği...