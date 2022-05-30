30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü alev aldı! Yolcular büyük panik yaşadı

İETT otobüsü alev aldı! Yolcular büyük panik yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
ABONE OL
İETT otobüsü alev aldı! Yolcular büyük panik yaşadı

Kartal'da İETT otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yolculardan Turgut Fıratlı, "Biz de anlamadık. Otobüsün arka tarafından dumanlar çıkmaya başladı." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA