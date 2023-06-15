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Konya’da feci kaza! Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Konya’da feci kaza! Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Konya'da 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu sürücüler ile birlikte araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada Faik Türkmen idaresindeki 42 ACD 176 plakalı kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında, Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu sürücüler ile birlikte araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud'un hayatını kaybettiği tespit etti.

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