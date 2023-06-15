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Ters yöne girip dehşet saçtı! Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Ters yöne girip dehşet saçtı! Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı 51 yaşındaki Fatma Ç., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler pes dedirtti! Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.'ye çarptı.

AT ARABASI GÜÇLÜKLE DURDU

Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı. Çevredekiler tarafından kaldırılan Fatma Ç., gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

At arabası sürücüsü kazanın ardından bölgeden ayrıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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