Ters yöne girip dehşet saçtı! Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı 51 yaşındaki Fatma Ç., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler pes dedirtti! Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.'ye çarptı.
AT ARABASI GÜÇLÜKLE DURDU
Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı. Çevredekiler tarafından kaldırılan Fatma Ç., gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
At arabası sürücüsü kazanın ardından bölgeden ayrıldı.
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