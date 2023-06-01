Malatya’da deprem konutları yükseliyor! Kasım ayında teslim

Zelyurt, mahallelerde köy evlerinin yapımının da sürdüğünü belirterek, "Savaklı Mahallemizde 48 konutumuzun ilk temeli kazılmış durumda, bunun devamında birçok mahallemizde köy evleri ihale edildi. Suçatı, Şatıroba mahallelerimizde ihale edildi, ayrıca Söğüt ve Altıntop mahallelerimizde daha önceden ihalesi yapılmış olup köy evleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakalığımız, AFAD, milletvekillerimiz, kurum amirlerimiz hepsi faal bir şekilde çalışarak depremin yaralarını tüm hızıyla sarıyorlar" dedi. Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise köy evlerinin yapımına başlandığı için mutlu olduklarını söyledi.

DEPREMZEDE YKS ADAYLARINA ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları öncelikle KYK yurtları olmak üzere, valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular 12 Haziran'a kadar yapılabilecek.