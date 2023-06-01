Malatya'da deprem konutları yükseliyor! Kasım ayında teslim
Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya Doğanşehir’de deprem konutları ve köy evleri hızla yükseliyor. Konutlar sağlam zemine, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.
KASIM AYINDA TESLİM
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin ilçe merkezinde büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, "Deprem sonrası ilçemizde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde Tavşantepe, Altıntop Mahallesi bölgesinde ilk etapta 349, ikinci etapta 603 olacak şekilde 952 konutun ihalesi yapılmış olup akabinde 724 konutun ihalesi yapılarak toplamda 1676 konut ilçe merkezinde ihale edilmiş durumda. Bunlardan ihalesi yapılanlar kasım ayında teslim edilmiş olacak" dedi.
Zelyurt, mahallelerde köy evlerinin yapımının da sürdüğünü belirterek, "Savaklı Mahallemizde 48 konutumuzun ilk temeli kazılmış durumda, bunun devamında birçok mahallemizde köy evleri ihale edildi. Suçatı, Şatıroba mahallelerimizde ihale edildi, ayrıca Söğüt ve Altıntop mahallelerimizde daha önceden ihalesi yapılmış olup köy evleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakalığımız, AFAD, milletvekillerimiz, kurum amirlerimiz hepsi faal bir şekilde çalışarak depremin yaralarını tüm hızıyla sarıyorlar" dedi. Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise köy evlerinin yapımına başlandığı için mutlu olduklarını söyledi.
DEPREMZEDE YKS ADAYLARINA ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları öncelikle KYK yurtları olmak üzere, valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular 12 Haziran'a kadar yapılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görüntüler yayınlandı! NASA son dakika açıkladı! UFO paylaşımı sonrasında...
- Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?
- Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?
- Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL 3. dönem sınavları nasıl online mı olacak?
- Aile destek ödemeleri son dakika yattı mı? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- EYT kısmi emeklilik çizelgesi oluştu! 2000 - 2002 - 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 3600 ve 5.400 günle erken emeklilik! Staj ve çıraklık...
- Emekli seyyanen zamlı yeni maaş tablosu çıktı! yüzde % 30-45 arası artış hesaplandı! SSK, Bağkur ve EYT'li 7.500 üzeri maaş alanlar...
- YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
- Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ümit Dündar mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...