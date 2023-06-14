Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

6 Şubat tarhinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kalıcı konutların hızla yükseldiği deprem kentlerinden Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da ilk etapta depremzedelerin barınması amacıyla kurulan çadırlar da yerini konteynerlere bırakmaya başladı. Binlerce depremzede konteyner evlerine yerleşirken, çadırlarda kalanların tamamının da bir ay içinde konteynerlere geçmesi planlanıyor.