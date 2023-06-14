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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

6 Şubat tarhinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kalıcı konutların hızla yükseldiği deprem kentlerinden Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da ilk etapta depremzedelerin barınması amacıyla kurulan çadırlar da yerini konteynerlere bırakmaya başladı. Binlerce depremzede konteyner evlerine yerleşirken, çadırlarda kalanların tamamının da bir ay içinde konteynerlere geçmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:31
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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından halkın barınması için çadır kentler kuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

Çadır kentlere yerleşen depremzedelerin, barınmaları için bir yandan da zemin etüt çalışması tamamlanan bölgelerde, TOKİ aracılığı kalıcı konutların temelleri atıldı.

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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve en fazla 5 kat ile yatay mimarinin esas alındığı hızla yükselen kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

BİRÇOK NOKTADA KURULUM TAMAMLANDI

Kalıcı konutların inşasının sürdüğü depremin vurduğu Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da bir yandan da depremzedelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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Kalıcı konutlar yükseldi: Deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

Depremin ilk anından itibaren, depremzedelerin barınması için kurulan çadır kentler, konteyner kentlerin kurulmasıyla birlikte toplanmaya başlandı. Birçok noktada kurulumu tamamlanan konteyner kentlere depremzedelerin taşınmasıyla birlikte çadır hayatına veda edildi. Halen yaşamına çadırlarda devam eden depremzedelerin de 1 ay içinde kurulumu tamamlanacak olan konteynerlere geçmesiyle bölgede çadırda yaşamın tamamen sona ermesi hedefleniyor.