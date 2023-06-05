05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinde yıkıma uğramıştı! Afşin'de kalıcı deprem konutları yükseliyor!

Asrın felaketinde yıkıma uğramıştı! Afşin'de kalıcı deprem konutları yükseliyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
ABONE OL
Asrın felaketinde yıkıma uğramıştı! Afşin’de kalıcı deprem konutları yükseliyor!

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından devlet tüm imkanlarını depremzede vatandaşlar için seferber etti. Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, TOKİ tarafından 1091 konutun yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Güven, deprem sonrası normalleşmenin en hızlı gerçekleştirildiği ilçe olacaklarını söyledi.

Depremden önce Afşin'in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santrallerin zararlı etkilerinin rastlanmadığı sağlam zeminli bu alanda imar çalışmalarımızı tamamlamıştık. Gelecek nesillerimizin daha güvenli ve temiz havası olan bir bölgede yaşamasını istemiştik. Depremle birlikte TOKİ konutlarına yer tahsisi çok hızlı oldu ve kalıcı konutların başlandığı ilk ilçelerden biri Afşin oldu. Bugün itibarıyla 3 ayrı yerde 3 binin üzerinde kalıcı konut yapımı devam ediyor. 1500 konutun yapılacağı alanın ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla deprem sonrası normalleşmeyi en hızlı gerçekleştiren şehir olacağız."

İlçede depreme dayanıklı şehir konsepti imar tadilatının değerlendirildiğini aktaran Güven, projenin onaylanmasının ardından vatandaşlara da kendi arazilerinde inşaat yapma izninin verileceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremle ile sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 50 bini aşkın canımızı kaybettik.

Deprem odağı, Kahramanmaraş il merkezinin 40 km güneydoğusunda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nin 38 km güneybatısında ve Gaziantep il merkezinin 34 km batısında yer alır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük, dünyada ise Ağustos 2021'den itibaren gerçekleşmiş en büyük depremdir.

Malatya’da deprem konutları yükseliyor! MALATYA'DA DEPREM KONUTLARI YÜKSELİYOR!
Köy evi afetzedelerin beğenisini topladı KÖY EVİ AFETZEDELERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI
O ilde deprem konutları yükseliyor! O İLDE DEPREM KONUTLARI YÜKSELİYOR!
Depremzedeler için çelik köy evleri yükseliyor DEPREMZEDELER İÇİN ÇELİK KÖY EVLERİ YÜKSELİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA