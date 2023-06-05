Asrın felaketinde yıkıma uğramıştı! Afşin’de kalıcı deprem konutları yükseliyor!

Depremden önce Afşin'in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

"Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santrallerin zararlı etkilerinin rastlanmadığı sağlam zeminli bu alanda imar çalışmalarımızı tamamlamıştık. Gelecek nesillerimizin daha güvenli ve temiz havası olan bir bölgede yaşamasını istemiştik. Depremle birlikte TOKİ konutlarına yer tahsisi çok hızlı oldu ve kalıcı konutların başlandığı ilk ilçelerden biri Afşin oldu. Bugün itibarıyla 3 ayrı yerde 3 binin üzerinde kalıcı konut yapımı devam ediyor. 1500 konutun yapılacağı alanın ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla deprem sonrası normalleşmeyi en hızlı gerçekleştiren şehir olacağız."