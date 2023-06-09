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Hain terör saldırısında şehit olmuştu! Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Hain terör saldırısında şehit olmuştu! Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için şehit düştüğü cadde ve görev yaptığı okulda anma programı düzenlendi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve 2 askeri şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını, bir kez daha gür bir sesle terörü lanetlediklerini söyledi. A Haber muhabiri Murat Onur, şehit öğretmenin kabri başından ayrıntıları aktardı...

Aybüke Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, törende, bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın ve 2 askeri şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını, bir kez daha gür bir sesle terörü lanetlediklerini söyledi.

Aybüke Öğretmensiz 6 yıl geride kaldı...Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 6. yılında anılıyor. A Haber muhabiri Murat Onur ayrıntıları aktardı...

Şehitlerin ateşinin bir kor olup yüreklere düştüğünü belirten Güngör, "Bu ateş yalnız Batman'ı değil tüm Türkiye'nin sinesini dağladı. Henüz hayatlarının baharında 23, 24 ve 35 yaşlarındaki canlarımız şehadet şerbetini içti. Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır diyerek büyük bir aşk ile görev yapan şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret eden Güngör ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesi'ne kırmızı gül bıraktı.

Programda, okulun müzik öğretmenleri Mağusa Limanı türküsünü söyledi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

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