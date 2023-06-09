Hain terör saldırısında şehit olmuştu! Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Şehitlerin ateşinin bir kor olup yüreklere düştüğünü belirten Güngör, "Bu ateş yalnız Batman'ı değil tüm Türkiye'nin sinesini dağladı. Henüz hayatlarının baharında 23, 24 ve 35 yaşlarındaki canlarımız şehadet şerbetini içti. Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır diyerek büyük bir aşk ile görev yapan şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.