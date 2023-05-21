TPAO Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı!

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.