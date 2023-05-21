21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı!

TPAO Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
ABONE OL
TPAO Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladığını duyurdu.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine dün itibarıyla başlandı.

ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz 2023 sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.

Kuyuda petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar seksiyonlarının dışında daha derin, olası rezervuar bölgelerinin de hidrokarbon potansiyelleri test edilecek.

TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapmayı planlıyor.

Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi GABAR DAĞI’NDA TARİHİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ
Gabar’la Türkiye’nin kaderi değişecek! GABAR'LA TÜRKİYE'NİN KADERİ DEĞİŞECEK!
Gabar’daki petrol müjdesi Berat Albayrak’ın o kitabında gizli! GABAR'DAKİ PETROL MÜJDESİ BERAT ALBAYRAK'IN O KİTABINDA GİZLİ!
Gabar’dan petrol fışkırıyor! GABAR'DAN PETROL FIŞKIRIYOR!
Yeni petrol rezervinde çalışmalar sürüyor YENİ PETROL REZERVİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA