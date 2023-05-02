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Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Aybüke Yalçın petrol kuyusu...

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Aybüke Yalçın petrol kuyusu...

"Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da katıldığı miting programında Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birinin müjdesini verdi. Peki, Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Petrol açıklaması...

"Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk" açıklamasında bulundu. Peki, Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Petrol açıklaması...

PETROL MÜJDESİ

Başkan Erdoğan'ın petrol müjdesi şu şekilde;

"Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi günlük 80 bin varile ulaştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü işlenmek üzere rafinerilere göndermeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu, Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip."

CUDİ GABAR DAĞI PETROL REZERVİ NEREDE?

Küpeli Dağı veya Gabar Dağı, Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki dağ. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.

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