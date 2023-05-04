04 Mayıs 2023, Perşembe
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke'nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk
Şehit Aybüke Şenay Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine dönerken PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Şehit Yalçın'ın isminin Gabar'da bulunan petrol kuyusuna verilmesi ile ilgili babası Sadık Yalçın, "Bu olay buralar bizim diyenlere iyi bir cevaptır. Bu bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Kimse bizi bölemeyecek" dedi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:40
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