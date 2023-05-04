Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini belirmesini memnunlukla karşıladıklarını belirten Şehit Aybüke Şenay Yalçın'ın Babası Sadık Yalçın, "Bu açıklama bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Bu ülke sahipsiz değil, buralar bizim diyenlere de iyi bir cevap. Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağı ben Türküm diyenlerindir. Bu Kürdi, Lazı ile bir bütündür, kimse bizi bölemeyecek, şanlı Türk bayramız sonsuza dek dalgalanacak." dedi.