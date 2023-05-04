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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke'nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Şehit Aybüke Şenay Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine dönerken PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Şehit Yalçın'ın isminin Gabar'da bulunan petrol kuyusuna verilmesi ile ilgili babası Sadık Yalçın, "Bu olay buralar bizim diyenlere iyi bir cevaptır. Bu bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Kimse bizi bölemeyecek" dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:40
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs günü Konya'da yaptığı açık hava toplantısında "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." sözleriyle müjdeyi duyurmuştu.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini belirmesini memnunlukla karşıladıklarını belirten Şehit Aybüke Şenay Yalçın'ın Babası Sadık Yalçın, "Bu açıklama bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Bu ülke sahipsiz değil, buralar bizim diyenlere de iyi bir cevap. Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağı ben Türküm diyenlerindir. Bu Kürdi, Lazı ile bir bütündür, kimse bizi bölemeyecek, şanlı Türk bayramız sonsuza dek dalgalanacak." dedi.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Sadık Yalçın, "Bu bölgelerde bu güzel vatanın birliği, bütünlüğü ve bekası için görev yaparken şehit olan askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin ve diğer kişilerin isimleri sonsuza dek yaşaması için, şehit olanların isimleri verilmesi boşuna şehit olunmadığının, buralar bizimdir diyerek o hainlere verilmiş en güzel örneğidir, cevabıdır." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Sabah'ın haberine göre Yalçın, "Emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun, kızımın adı artık Cudi dağlarında yaşayacak, bizler için büyük bir onurdur." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Şehit öğretmen Aybüke’nin adı verildi | Babası konuştu: Gurur duyduk

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, "Hain terör örgütü şunu iyi bilsin, bu güzel vatan için canlarını seve seve verecek, Türkiye Cumhuriyetini böldürmeyecek, kimseye verilecek bir karış toprağımızın olmadığı söyleyen ve ispatlayan nice Aybükeler var" dedi.