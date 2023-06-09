İstanbul'da korkunç olay: İtfaiye eri yangına müdahale ederken çatıdan düştü!
İstanbul’da implant üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çıkan yangın, İMES Sanayi Sitesi 501. sokakta implant üretimi yapan bir iş yerinde saat 10.15 sularında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.
İş yerinde çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşerek yaralandı.
Yaralı, arkadaşları tarafından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Yangını gören kişi "Diş implantı yapan bir iş yeri. Kaynak yaparken taşlamadan çıkmış. Yangında çatıdan düşen bir itfaiye eri yaralandı, başka yaralı yok" dedi.
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