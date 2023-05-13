İstanbul'da İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde dün yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı. Bir süre otobüsü hareket ettirmeyen şoföre diğer yolcular tepki gösterdi. O anlar otobüsteki diğer yolcuların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'den Üst Bostancı'ya seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcunun küfür ve hakaret ettiğini öne süren İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İETT şoförü, otobüsü bir süre hareket ettirmedi.
Otobüsteki diğer yolcular araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bir kadın yolcu işe geç kaldığını söyleyerek 'Devam edebilir misiniz sizin istop etme lüksünüz yok, kavganızı dışarıda yapar mısınız' diyerek tepki gösterdi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma görülüyor. Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.
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