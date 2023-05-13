İstanbul’da İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!

Otobüsteki diğer yolcular araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bir kadın yolcu işe geç kaldığını söyleyerek 'Devam edebilir misiniz sizin istop etme lüksünüz yok, kavganızı dışarıda yapar mısınız' diyerek tepki gösterdi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma görülüyor. Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.