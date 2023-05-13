İstanbul’da yolcuların indiği taksi alevlere teslim oldu: Bir anda yükseldi

Kaçak, "Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık. Yolcular karı ve kocaydı. Şüpheli bir durum yoktu" diye konuştu.

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