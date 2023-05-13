İstanbul’da yolcuların indiği taksi alevlere teslim oldu: Bir anda yükseldi
Korkutan yangın sabah saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesinde bir takside meydana geldi. Yolcusunu indirdiği sırada arka koltuktan dumanlar yükseldiğini fark eden taksi şoförü Nihat Kaçak, Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı. Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık.” dedi.
Yangın, saat 09.45 sularında Fatih Eminönü'nde meydana geldi.
Yolcusunu indiren taksi şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini farketti.
Hemen bagajından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.
"ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ"
Taksi şoförü Nihat Kaçak, "Taksinin içinde yolcu vardı. Ücretini ödeyip dışarı çıktı ve arka koltuktan dumanlar yükselmeye başladı. Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı." dedi.
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