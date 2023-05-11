11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu tamamlandı

Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Rize Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgusu tamamlandı

Rize'de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi'nde dolgu süreci tamamlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Komşu ülkelere bile hizmet edebilecek, sağlık turizmine potansiyel oluşturacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda çözeceğini düşünüyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA