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Kastamonu'da mağara gezisi sonrası kayboldu! 11 gündür aranıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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Kastamonu’da mağara gezisi sonrası kayboldu! 11 gündür aranıyor

Kastamonu'da 30 Nisan günü tur kafilesinde bulunan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı mağarayı ziyaret ettikten sonra kayboldu. Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Alıcı’yı arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

İstanbul'dan ilçeye ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu.

Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı.

Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve dron ile destek verildi.

Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

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