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Görüntüler Adıyaman'dan! İşte öncesi ve sonrası büyük yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Görüntüler Adıyaman’dan! İşte öncesi ve sonrası büyük yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar

6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'ın, deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar aldığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Araç kamerasıyla depremden birkaç gün önce çekilen görüntülerde, kentin eski hali yer aldı.

Depremin ardından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında aynı cadde ve sokaklarda yeniden çekim yapıldı.

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