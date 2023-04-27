Komedi filmi gibi kumar operasyonu! Yakayı ele verince bakın ne dedi

Denizli'de yaşanan olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Denizli Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi.