Bursa’da tarihe saygısızlık! 2500 yıllık surları böyle karaladılar

Bizans, roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bir skandal yaşandı. İznik'i çevreleyen 2500 yıllık surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan gençler sprey boyalar ile anne sevgilerini dile getirdi. Vatandaşlar ise gençlerin sura yazı yazdığı o anı fotoğrafladı. Tarihi surla 'dünyanın en güzel annesi' yazan gençlerin kim olduğu polis tarafından araştırılıyor.