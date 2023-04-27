Bursa’da tarihe saygısızlık! 2500 yıllık surları böyle karaladılar
4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa’nın İznik ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Tarihi ilçede 2500 yıllık surlara sprey boylar ile “dünyanın en güzel annesi” yazdılar. Bölgede yaşayan vatandaş Ali Karaman, “Yazılan yazı aslında güzel bir yazı ama yeri değil. Burası tarihi bir yer. İznik'e yüzlerce binlerce turist geliyor. Tarihi surlarda bu tür yazılar yazılması çok yanlış” dedi.
Bizans, roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bir skandal yaşandı. İznik'i çevreleyen 2500 yıllık surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan gençler sprey boyalar ile anne sevgilerini dile getirdi. Vatandaşlar ise gençlerin sura yazı yazdığı o anı fotoğrafladı. Tarihi surla 'dünyanın en güzel annesi' yazan gençlerin kim olduğu polis tarafından araştırılıyor.
Bölgeye gelen turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
"MESAJ GÜZEL AMA YERİ BURASI DEĞİL"
İznik sahilinde turizm işletmecisi Ali Karaman, "Ben sahilde turizm işletmecisiyim. Yazılan yazı aslında güzel bir yazı ama yeri değil. Burası tarihi bir yer. İznik'e yüzlerce binlerce turist geliyor. Tarihi surlarda bu tür yazılar yazılması çok yanlış" dedi.
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