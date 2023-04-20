Adıyaman’da düz ovadan eser kalmadı! Betonarme sulama kanalı 2 metre kaydı

Yaprak, büyük afet yaşadıklarını, düz arazilerinin engebeli hale dönüştüğünü ifade etti. Köylerinin yörede "tütün ovası" olarak tanındığına işaret eden Yaprak, şunları kaydetti:

"Şu an ne yazık ki düz ovadan eser kalmadı. Hep engebeli araziler oldu. Kanalımız çok ilginç bir görüntü verdi. Hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, depremde acı çeken tüm insanlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Acı hepimizin acısı. Bizler de bu bölgenin insanıyız, depremzedeyiz. Bizler de aynı acıyı paylaşıyoruz. Allah, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Betondan yapmış olduğumuz kanalların nasıl ki yönleri değişmişse sınırlarımız da değişti. Sınır diye bir şey kalmadı. Burada, kadastronun da tekrar yüz ölçümleri yapmasını rica ediyoruz."